التربية تعلن عن شروط القبول بالمدارس المهنية

وقال مدير عام التابعة للوزارة سلام في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن "الوزارة حددت معدلاً لا يقل عن 90 بالمئة للقبول في قسم ، و80 بالمئة لقسم تكرير النفط ومعالجة الغاز شرط حصول المتقدم على درجة لاتقل عن 70 بالمئة في مادة الكيمياء".وأضاف أنه "تم تحديد معدل 80 بالمئة للمتقدمين على شرط الحصول على درجة لاتقل عن 70 بالمئة في مادة الرياضيات".وبين الجزائري أن "الوزارة حددت 75 بالمئة معدلاً للقبول في قسم صيانة الاجهزة الطبية بشرط حصول المتقدم على درجة لاتقل عن 70 بالمئة بمادة ، إضافة إلى قبول خريجي الثالث المتوسط في قسم الحاسبات بمعدل لايقل عن 65 بالمئة".وأكد "متابعة تنفيذ تعليمات في المدارس المهنية ميدانياً ببغداد والمحافظات من خلال أجهزة الإشراف الاختصاصي"، لافتاً إلى "تسجيل إقبال غير مسبوق على هذه التخصصات خلال العام الماضي، لاسيما أن قسماً منها استحدث بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل".وأشار الى "إعلان موعد انطلاق التقديم للقبول بالمدارس المهنية، سيجري خلال المدة المقبلة".