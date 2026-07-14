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النزاهـة تضبط (6) موظفـين في منفـذ جمـركي بيـن كركـوك وأربيل

محليات

2026-07-14 | 03:10
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
النزاهـة تضبط (6) موظفـين في منفـذ جمـركي بيـن كركـوك وأربيل
112 شوهد

السومرية نيوز – دولي
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، ضبط 6 موظفين في منفذ جمركي بين كركوك وأربيل.

وذكرت الهيئة، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الهيئة أشارت، في حديثها عن العمليَّة التي نفَّذتها ملاكات مكتب تحقيق كركوك، استناداً إلى مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، إلى ضبط (6) من مُوظَّفي المنفذ الواقع بين مُحافظتي كركوك وأربيل"، مُبيّنة أنَّ "المُتَّهمين المضبوطين مارسوا أعمال الابتزاز بحقّ المُواطنين وتعمَّدوا عدم إنجاز مُعاملاتهم الـجمرﮔيَّة، بالرغم من كونها أصوليَّةً، إلا بعد إجبارهم على دفع مبالغ ماليَّة".
وأضافت إنَّه تمَّ "عرض المُتَّهمين الذين تمَّ ضبطهم وفقاً لأحكام القرار (160 لسنة 1983)، أمام قاضي التحقيق المُختصّ؛ لأخذ الإجراءات القانونيَّة بحقّهم، لافتةً إلى أنَّ "العمليَّـة نُفِّذَت بالتعاون مع جهاز الأمن الوطنيّ في كركوك".
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