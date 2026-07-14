النزاهـة تضبط (6) موظفـين في منفـذ جمـركي بيـن كركـوك وأربيل

وذكرت الهيئة، في بيان ورد لـ ، أن "الهيئة أشارت، في حديثها عن العمليَّة التي نفَّذتها ملاكات ، استناداً إلى مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، إلى ضبط (6) من مُوظَّفي المنفذ الواقع بين مُحافظتي وأربيل"، مُبيّنة أنَّ "المُتَّهمين المضبوطين مارسوا أعمال الابتزاز بحقّ المُواطنين وتعمَّدوا عدم إنجاز مُعاملاتهم الـجمرﮔيَّة، بالرغم من كونها أصوليَّةً، إلا بعد إجبارهم على دفع مبالغ ماليَّة".وأضافت إنَّه تمَّ "عرض المُتَّهمين الذين تمَّ ضبطهم وفقاً لأحكام القرار (160 لسنة 1983)، أمام المُختصّ؛ لأخذ الإجراءات القانونيَّة بحقّهم، لافتةً إلى أنَّ "العمليَّـة نُفِّذَت بالتعاون مع الوطنيّ في كركوك".