العدل تصدر بيانا بشأن الحادث المروري لعجلة الوزير

وقال مدير اعلام الوزارة مراد في بيان ورد لـ ، ان "الحادث المروري الذي تعرّضت له السيارة التي كانت تقل وزير العدل وبرفقته الوكيل الاقدم ، وقع الحادث في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم الاثنين على المؤدي إلى ، إثر اصطدام مركبة يقودها أحد المواطنين بسيارة معالي الوزير".وأضاف انه "وفقًا للمخطط المروري الرسمي، ثبت أن نسبة الخطأ كانت (100%) على سائق المركبة الأخرى، نتيجة السرعة الفائقة وعدم الالتزام بقواعد السير، ما أدى إلى وقوع الحادث"، موضحا ان "الحادث لم يسفر عن أي إصابات بشرية، فيما اقتصرت الأضرار على الجوانب المادية فقط ".