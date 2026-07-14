الحبس الشديد بحق 18 مداناً لقيامهم بالترويج لحزب البعث المحظور

وقالت المحكمة في بيان ورد لـ ، ان "حكماً بالحبس الشديد صدر لمدة ثلاث سنوات بحق 18 مداناً عن جريمة الانتماء والترويج لأفكار المحظور".وأضاف ان "المدانين استخدموا مواقع التواصل الاجتماعي لتبني الأفكار والترويج للحزب المحظور"، مشيرا الى ان "الحكم صدر بحقهم استناداً لأحكام المادة 10 من قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية رقم 32 لسنة 2016، وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 مع الاستدلال بأحكام المادة 132 / 3 من قانون العقوبات".