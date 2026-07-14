الأنواء الجوية: لا انخفاض في درجات الحرارة والـ50 مئوية تستقر في محافظة ليومين

– محلي

توقعت ، اليوم الثلاثاء، استقرار في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس أيام غدا الأربعاء وبعد غد الخميس والجمعة والسبت المقبلين سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة في عموم محافظات ".

وأضافت ان "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الأربعاء في عموم محافظات العراق ستتراوح بين 40-50 مئوية".