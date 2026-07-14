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الأنواء الجوية: لا انخفاض في درجات الحرارة والـ50 مئوية تستقر في محافظة ليومين
محليات
2026-07-14 | 02:14
Alsumaria Tv
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215 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
توقعت
هيئة الانواء الجوية
، اليوم الثلاثاء، استقرار في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.
وقالت الهيئة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، ان "طقس أيام غدا الأربعاء وبعد غد الخميس والجمعة والسبت المقبلين سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة في عموم محافظات
العراق
".
وأضافت ان "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الأربعاء في عموم محافظات العراق ستتراوح بين 40-50 مئوية".
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