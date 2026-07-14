حادث مروري على طريق هيت - البغدادي.. 7 وفيات بينهم امرأة وطفل

افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بوقوع حادث مروري موع على طريق

هيت - ، فيما اشار الى ان عدد الوفيات 7.





وتابع ان "الحادث اسفر عن وفاة 7 اشخاص بينهم امرأة وطفل". وقال المصدر لًـ ، ان "حادثاً مرورياً بين مركبتين وقع على طريق هيت - في محافظة ".وتابع ان "الحادث اسفر عن وفاة 7 اشخاص بينهم امرأة وطفل".