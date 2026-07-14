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الاطاحة بمدير الأشغال العسكرية إثر مخالفات ومغالاة بعقد تأهيل مستشفى القوة الجوية
محليات
2026-07-14 | 13:21
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
337 شوهد
اعلنت
هيئة النزاهة
الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، الإطاحة بضباط كبار في وزارة الد
فاع، وخمسة مهندسين من مديرية الأشغال على خلفيَّة شبهات فسادٍ رافقت عقد تأهيل و تطوير وتأثيث مستشفى القوة الجويَّة في الرستميَّة.
وأوضحت الهيئة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، أنَّ "الفريق الميداني المؤلف للتدقيق والتحقيق في عقود
وزارة الدفاع
وبالتعاون مع قوات الرد السريع ، تمكَّن من تنفيذ أمر القبض الصادر عن قاضي
محكمة تحقيق
جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة بحق لواء وعقيد وعميد، وخمسة مهندسين في مُديريَّـة الأشغال".
وأضافت أنَّ "العمليَّة نُفِّذَت إثر التدقيقات والتحقيقات التي إجراءها فريق الهيئة المؤلف لمراجعة وتدقيق العقود الحكوميَّة التي كشفت عن وجود شبهات فسادٍ ماليٍّ وإداريٍّ ومخالفاتٍ جسيمة في إجراءات الإحالة والتسعير بالعقد المُبرم بين مديريَّة الأشغال العسكريَّة وإحدى الشركات الأجنبيَّة بمبلغ قدره (92.883.396.270) اثنان وتسعون مليار دينار".
وتابعت: "إذ أُحيل العقد بطريقة التعاقد المباشر من دون اتباع المنافسة السعريَّة المعتادة، مع وجود مبالغةٍ كبيرةٍ في أسعار العديد من فقراته، فضلاً عن إجراء تعديلات كثيرة رفعت الكلف
ة التخمينيَّة للعقد بصورةٍ ملحوظةٍ".
ونوَّهت "بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة التي نُفِّذت وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، وعرضه بصحبة المُتَّهمين والمضبوطات أمام
قاضي التحقيق
المُختصّ؛ تمهيداً لاستكمال إجراءات التحقيق وتقرير مصير المُتَّهمين".
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