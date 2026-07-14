الوائلي: نواصل تنفيذ خطة زيارة الأربعين لضمان انسيابية الإجراءات واستقبال الزائرين

وقالت هيئة المنافذ في بيان ورد لـ ، ان "رئيس هيئة المنافذ الفريق رافق، صباح اليوم الثلاثاء، الفريق أول الركن د. ، نائب رئيس للزيارات المليونية، ونائب مدير ، ، رئيس اللجنة الخدمية، خلال زيارتهم إلى ، للاطلاع على آخر الاستعدادات الخاصة باستقبال زائري أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) عبر منفذ المنذرية الحدودي، ومتابعة الخطة التنظيمية والتنسيقية التي سيتم تنفيذها خلال موسم الزيارة".وأضافت ان "الزيارة شهدت عقد مؤتمر في قيادة عمليات ، حيث أكد رئيس اللجنة العليا للزيارات المليونية أهمية تحديد المسؤوليات وتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهدين الأمني والخدمي، مع تسخير جميع الإمكانات والموارد لإنجاح هذه المناسبة المليونية، بما يضمن انسيابية حركة الزائرين وتقديم أفضل الخدمات لهم".وأوضح الوائلي أن "الوفد انتقل بعد ذلك إلى منفذ المنذرية الحدودي، حيث تم عقد اجتماع مشترك مع الجانب الإيراني لبحث الإجراءات التنظيمية الخاصة بالزيارة، وآليات تسهيل حركة العبور، ودعم المواكب الحسينية، وتهيئة الخدمات اللازمة، وتقديم جميع أشكال الإسناد لما تضطلع به من دور مهم في خدمة الزائرين خلال مراسم الزيارة الأربعينية".وأكد الوائلي أن "هيئة المنافذ تواصل تنفيذ خطتها الخاصة بزيارة الأربعين بالتنسيق مع الجهات الأمنية والخدمية والدوائر الساندة، تنفيذاً لتوجيهات الحكومة، بما يضمن انسيابية الإجراءات واستقبال الزائرين بأعلى درجات التنظيم والكفاءة".