الداخلية ترد على مجلس الخدمة: لا يوجد راتبين في الوزارة

وقال مدير دائرة الاعلام في الوزارة اللواء في مؤتمر صحفي حضرته ، ان "تصريح رئيس بوجود رواتب مزدوجة في الوزارة، غير صحيح".وأضاف انه "لا يوجد راتبين في "، مشيرا الى ان "هذا التصريح غير دقيق".