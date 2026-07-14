القضاء يوجه بالتحقيق في اختفاء 140 مليار دولار من إيرادات العراق

– محلي

اعلن النائب ، اليوم الثلاثاء، ان وجه بالتحقيق في اختفاء 140 مليار دولار من إيرادات .

وقال في بيان تابعته ، "ارسلنا في 27 حزيران الماضي كتابا خاطبنا به جهاز الادعاء العام بشأن موضوع اختفاء 140 مليار دولار من إيرادات لاخر ثلاث سنوات وعدم معرفة أسباب صرف هذا المبلغ".

وأضاف ان "الادعاء العام وجه باتخاذ الإجراءات القانونية والتحقيق في ذلك".