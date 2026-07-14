خلال أسبوع.. الأرض العراقية تهتز 4 مرات

وقال القسم في بيان ورد لـ ، انه "سجل خلال الفترة من 7-14 تموز الحالي، 11 هزة أرضية"، مبينا ان "قوة الهزات تراوحت بيم 1.3-2.9 درجات على مقياس ريختر".وأضافت ان "اربعة من هذه الهزات سجلت داخل الأراضي العراقية".