العمليات المشتركة: العراق لن يكون منطلقاً لاستهداف أيّ دولة

وذكر بيان للقيادة ورد لـ ، انه "بتوجيهٍ من القائد العام للقوات المسلحة، وبحضور رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن قوات خاصة ، ونائب الفريق أول الركن ، عُقِدَ اليوم الثلاثاء، في مقر ، اجتماعٌ أمنيٌّ ضمَّ رئيسَ ، ومعاونَ رئيس أركان الجيش للعمليات، وعدداً من القادة الأمنيين ورؤساء الوكالات والدوائر الأمنية والاستخبارية، فضلاً عن حضور القادة المعنيين كافة من وزارتي الدفاع والداخلية عبر الدائرة المغلقة".واوضح البيان ان "المجتمعين ناقشوا سبل الحفاظ على المكتسبات الأمنية، والسيطرة على القواطع، وتأمين الأهداف الحيوية والحدود الدولية مع دول الجوار، وحماية البعثات الدبلوماسية".واكد المجتمعون أنّ " لن يكون منطلقاً لاستهداف أيّ دولة من دول الجوار وغيرها، يقابله وجوب احترام سيادة العراق وأمنه واستقراره"، مشددين على "أهمية التعامل بحزم مع أيّ محاولةٍ لخلط الأوراق، أو تعكير صفو الأمن الداخلي، أو الإساءة إلى علاقة العراق بجيرانه ومحيطه".واختتم البيان "وفي نهاية الاجتماع، أُقِرَّ عددٌ من التوصيات والأوامر والتعليمات ذات العلاقة بالمهام والمسؤوليات أعلاه في عموم قواطع المسؤولية".