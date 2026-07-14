ارتفاع عدد ضحايا الحادث المروري بالانبار.. هذه التفاصيل

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السرمرية نيوز، انه "تمكنت فرق الدفاع المدني في محافظة الأنبار من إنقاذ شخصين وانتشال سبع وفيات إثر حادث سير وقع بين عجلتين مدنيتين على طريق هيت – ".وتابعت: "فور تلقي البلاغ، استجابت فرق الإنقاذ بسرعة إلى موقع الحادث، واستخدمت الأجهزة الهيدروليكية الخاصة بالقطع والفصل لتحرير العالقين داخل العجلتين ونقلهم الى مستشفى هيت".ولفتت الى انه "تم انتشال جثامين الضحايا وفق الإجراءات المعتمدة".