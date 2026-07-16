صباح مفجع في البصرة.. 25 ضحية بحادث في الهارثة والمحافظة تعلن الحداد

وقال المصدر لـ ، ان "عددا من زائري اربعينية الامام الحسين (ع) تعرضوا الى الدهس من قبل عجلة مسرعة يستقلها سائق مخمور على الطريق الرئيسي في قضاء ، ما ادى الى 10 اشخصا واصابة 12 اخرين بجروح".واضاف ان "جميع الضحايا من الزائرين"، مشيرا الى ان "قوة امنية طوقت المكان وتمكنت من القبض على السائق فيما تم نقل الجثث الى الطب العدلي والمصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج".فيما اعلن مجحافظ "الحداد 3 ايام في المحافظة اثر الحادث الاليم الذي ادى الى استشهاد واصابة عدد من المواطنين المتوجهين لزيارة اربعينية الامام الحسين (ع)".