انفراجة في الحرارة الاسبوع القادم للعراقيين

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، أن "غداً الجمعة سيكون الطقس صحواً حاراً في عموم ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقة الوسطى ومقاربة لليوم السابق في وتنخفض قليلاً في ".وأضافت أن "يوم السبت سيكون الطقس صحواً حاراً مع ظهور بعض الغيوم في المنطقة الوسطى، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومقاربة في المنطقة الشمالية"، مشيرة إلى، أن "الأحد القادم سيكون الطقس صحواً حاراً مع ظهور بعض الغيوم في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في عموم البلاد".وبينت أن "يوم الإثنين سيكون الطقس صحواً حاراً، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط نهاراً إلى 40 كم/س مسببة تصاعد الغبار في بعض أقسام المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة تنخفض في عموم العراق، والرؤية الأفقية جيدة جداً (8- 10) كم وفي الغبار (3-5) كم".