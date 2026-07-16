مصدر: العثور على 25 دبة ماء جديدة فيها مبالغ بعملة الدولار بقضية الجميلي

وقال المصدر لـ ، ان "قوة من النزاهة عثرت على 25 دبة ماء جديدة فيها مبالغ بعملة الدولار في احد المنازل العائدة لوكيل لشؤون التصفية المتهم ".واضاف ان "هذه الاموال كانت موضوعة داخل مدخنة المنزل الواقع في مدينة ".