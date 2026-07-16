تاكيدا لما نشرته السومرية.. القضاء ينشر تفاصيل ضبط اموال جديدة بقضية الجميلي

وقال قاضي تحقيق المحكمة ، في بيان ورد لـ ، إنه "تم ضبط مبالغ مالية جديدة في إطار التحقيقات الجارية بقضية المتهم الموقوف عدنان الجميلي/ وكيل لشؤون التصفية".وأضاف أن "جزءًا من الأموال المضبوطة كان مودعًا لدى عدد من الأشخاص، فيما عُثر على الجزء الآخر مخبأً داخل جدران عدد من الدور، ليكون مجموع الأموال المتحصلة (25) مليار دينار عراقي و(200,000) دولار امريكي، إضافة إلى (4) كيلوغرامات من المصوغات الذهبية".وتابع أن "التحقيقات الجارية في قضية المتهم ، ما زالت مستمرة ضمن إجراءات متابعة متحصلات الجريمة والمتورطين فيها".