شاهد بالصور.. الاموال والذهب الذي ضبط بقضية الجميلي

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نشر ، اليوم الخميس، صوراً لأموال جديدة ضبطت في قضية وكيل لشؤون التصفية، .

ووفقاً لبيان فإن "جزءاً من الأموال المضبوطة كان مودعاً لدى عدد من الأشخاص، فيما عُثر على الجزء الآخر مخبأً داخل جدران عدد من الدور، ليكون مجموع الأموال المتحصلة ( 25) مليار دينار عراقي و(200,000) دولار أمريكي، إضافة إلى ( 4) كيلوغرامات من المصوغات الذهبية".