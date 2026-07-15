انقلاب شاحنة محملة بالمواد الغذائية واصابة سائقها في الأنبار

وقال المصدر لـالسومرية نيوز، إن “شاحنة محملة بالمواد الغذائية تعرضت لحادث انقلاب على أثناء وصولها إلى ، ما أسفر عن إصابة سائقها”.وأضاف أن “فرق الإسعاف نقلت السائق إلى المستشفى لتلقي العلاج".