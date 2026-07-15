المجموع 6 مسيرات.. اعتراضات في سماء اربيل والشظايا تسقط على عجلة

وقال المصدر لـ ، انه "خلال اقل من ساعة قامت الدفاعات الجوية في باعتراض 6 مسيرات مجهولة، والدفاعات الجوية تعاملت معها".وتابع ان "شظايا المسيرات سقطت على احد سيارات التكسي دون اصابات".وفي وقت سابق، اكد المصدر ان ثلاث طائرات مسيرة حاولت استهداف مقر القنصلية الأميركية قرب .