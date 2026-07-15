العراق يربط منظومة الجواز مع ايران الكترونيا

وقال نائب مدير ورئيس الخدمية للزيارات المليونية، ، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، ان "الحكومة أعدت خطة شاملة لإنجاح زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، تنفيذًا لتوجيهات رئيس ، وبما يضمن تقديم خدمات متميزة للزائرين".وأوضح ، خلال جولة ميدانية في منفذ الشيب الحدودي، أن "ملف النقل يُعد التحدي الأبرز في الزيارة، وتم تكليف رئيس بإدارة هذا الملف، مع توفير حافلات كبيرة لنقل الزائرين بانسيابية، فضلًا عن التنسيق مع الجانب الإيراني للسماح بدخول الحافلات الإيرانية للمساهمة في عمليات النقل".وأضاف أن "الحكومة اتخذت سلسلة من الإجراءات لتسهيل عبور الزائرين، من بينها ربط منظومتي الجوازات العراقية والإيرانية إلكترونيًا لتقليل وقت إنجاز معاملات الدخول، إلى جانب دعم المنافذ الحدودية بالطاقة الكهربائية والمياه، وتعزيز الخدمات الصحية والإسعافية على مسارات الزائرين"، مشيرا الى ان "جميع مؤسسات الدولة تعمل بتنسيق عالٍ لإنجاح الزيارة، بما يضمن انسيابية حركة الزائرين وتوفير أفضل الخدمات لهم".