توضيح بشأن بيع الأراضي الزراعية وتحويلها إلى سكنية في بغداد

وقال الجنديل في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، انه " سيتم بيع 750 داراً سكنية إلى ساكنيها وفق قرار 320 لعام 2022 في حي الرباب ضمن حدود المعامل البلدي"، مشيرا الى انه "بعد التحويل ستقدم الأمانة الخدمات المتكاملة بشكل رسمي لهذه المناطق المهمة لإنصاف الشريحة الفقيرة من المجتمع ".وتابع، ان "الأمانة أوقفت البناء بشكل كامل في المناطق الزراعية وأي بناء في هذه المناطق يعد مخالفا للقانون".