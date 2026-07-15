النزاهة تطيح بمبتز ادعى "صلة قرابة" بجهاز رقابي للإفراج عن متهم مقابل "رشوة"

الهيئة أوضحت، في معرض حديثها عن عمليَّة الضبط التي تمَّت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أنَّ ملاكاتها في مكتب تحقيق ، قامت بنصب كمينٍ محكمٍ لمُتَّهمٍ أقدم على طلب مبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرين ألف دولارٍ من أحد الأشخاص "المُتَّهم في قضيَّةٍ المُكفَّل حالياً"، مقابل وعدٍ كاذبٍ بالإفراج عنه لاحقاً بعد دفع المبلغ، مُبيّنةً أنَّ المُتَّهم ادَّعى وجود صلة قرابةٍ مع مُوظَّفٍ في أحد الأجهزة الرقابيَّة؛ لتسهيل تحقيق الوعد.وأضافت إنَّ الفريق، الذي قام بنصب كمينٍ مُحكمٍ، تمكَّن من ضبط المُتَّهم حال تسلُّمه مبلغ الرشوة وضبطه مُتلبّساً، لافتةً الى ضبط عقودٍ زراعيَّةٍ ومُعاملات أراضٍ في سيَّارة المُتَّهم، الذي تمَّ تدوين أقواله وتسييره إلى الخفر؛ لتصديق أقواله وتقرير مصيره.