بالأرقام.. القضاء يكشف حصيلة الزواج والطلاق خلال حزيران

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أعلن ، اليوم الأربعاء، عن حالات الزواج والطلاق لشهر حزيران الماضي.





وذكر ، في بيان ورد للسومرية نيوز أن "مجموع عقود الزواج لشهر حزيران الماضي في جميع محافظات عدا بلغ 28085، في حين بلغ مجموع حالات الطلاق 6250".