ثلاث محافظات تسجل نصف درجة الغليان.. ولا انخفاض بالحرارة خلال الايام القادمة

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، أن "طقس أيام الخميس والجمعة والسبت سيكون صحواً حاراً، ودرجات الحرارة مقاربة في عموم البلاد عدا يوم السبت سترتفع درجة الحرارة قليلاً".واضافت أن "يوم الأحد القادم سيكون الطقس صحواً حاراً مع بعض الغيوم في ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".