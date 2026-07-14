مصدر يكشف لـ السومرية سبب اعتقال الشيخ مصلح الزكم

وقال المصدر لـ ، إن “الزكم أُوقف على ذمة التحقيق بعد مشاجرة داخل محطة وقود”.وبين، أنه "من المقرر الإفراج عنه يوم غد بكفالة، في حال عدم وجود قضايا أخرى بحقه، لاسيما تلك المتعلقة بالفساد أو هدر المال العام”