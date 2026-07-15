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استعداداً للاربعينية.. الوائلي يصدر 7 توصيات من منفذ الشيب

محليات

2026-07-15 | 03:51
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
استعداداً للاربعينية.. الوائلي يصدر 7 توصيات من منفذ الشيب
177 شوهد

السومرية نيوز – محلي
أعلن رئيس هيأة المنافذ الحدودية، الفريق عمر عدنان الوائلي، اليوم الأربعاء، إصدار 7 توصيات خلال زيارته منفذ الشيب الحدودي في محافظة ميسان.

وذكر بيان للهيئة ورد لـ السومرية نيوز أن "رئيس هيئة المنافذ الحدودية الفريق عمر عدنان الوائلي زار محافظة ميسان، يرافقه نائب قائد العمليات المشتركة ورئيس اللجنة العليا للزيارات المليونية الفريق أول الركن قيس المحمداوي، ونائب مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة الخدمية علي رزوقي اللامي".
وأضاف البيان، أن "الزيارة جاءت للاطلاع على آخر الاستعدادات الخاصة باستقبال زائري أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) عبر منفذ الشيب الحدودي، ومتابعة الخطة التنظيمية والتنسيقية التي سيتم تنفيذها خلال موسم الزيارة".
وأكد رئيس اللجنة العليا للزيارات المليونية "أهمية تحديد المسؤوليات وتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهدين الأمني والخدمي، مع تسخير جميع الإمكانات والموارد لإنجاح هذه المناسبة المليونية، بما يضمن انسيابية حركة الزائرين وتقديم أفضل الخدمات لهم".
فيما أوضح الوائلي "آليات تسهيل حركة العبور وخطة هيئة المنافذ الحدودية المعدة لإنجاح الزيارة، مؤكداً "دعم المواكب الحسينية وتهيئة الخدمات اللازمة، وتقديم جميع أشكال الإسناد لما تضطلع به من دور مهم في خدمة الزائرين خلال مراسم الزيارة الأربعينية".
وأشار إلى أن "هيئة المنافذ الحدودية تواصل تنفيذ خطتها الخاصة بزيارة الأربعين، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والخدمية والدوائر الساندة، تنفيذاً لتوجيهات الحكومة، بما يضمن انسيابية الإجراءات واستقبال الزائرين بأعلى درجات التنظيم والكفاءة".
وأوضح البيان، أن "أبرز التوصيات التي أصدرتها هيئة المنافذ الحدودية تضمنت ما يأتي:
1. اعتماد تفويج الزائرين على شكل دفعات، بالتنسيق بين المنافذ العراقية والإيرانية، لمنع حالات التدافع والزحامات.
2. التنسيق مع اللجنة الخدمية لتوفير وسائط نقل (حافلات وباصات) بأعداد كافية، بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات للزائرين وتسهيل وصولهم إلى المحافظات المقدسة.
3. تعزيز المنافذ الحدودية بكوادر بشرية إضافية، والتنسيق مع مديرية الجوازات العامة لفتح عدد أكبر من كبائن الجوازات، لضمان سرعة إنجاز الإجراءات وعدم حصول تأخير.
4. تعزيز مفارز التفتيش والفحص، ولا سيما الكادر النسوي.
5. السماح بنصب المواكب الحسينية داخل المنافذ الحدودية وخارجها، بحسب طبيعة ومساحة كل منفذ، لتقديم الخدمات والمتطلبات الضرورية للزائرين.
6. تشكيل مفارز للإرشاد وتقديم المساعدة اللازمة للزائرين.
7. توجيه جميع المنافذ الحدودية بأن يبدأ الواجب مع دخول أول زائر إلى العراق وينتهي بخروج آخر زائر، والعمل وفق مبدأ المطاولة والمناورة في الواجبات، لضمان استمرار تقديم الخدمات طوال أيام الزيارة المباركة والحفاظ على مستوى الأداء.
وجاءت هذه التوصيات استناداً إلى توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، الذي شدد على ضرورة أن تكون زيارة الأربعين لهذا العام متميزة عن الزيارات السابقة من حيث مستوى الخدمات والتسهيلات والإجراءات، بما يسهم في انسيابية حركة الزائرين ويضمن مرورهم بسلام ورضا تام.
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