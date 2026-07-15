توجيهات عليا تخص حركة الزائرين في منفذ الشيب

وقالت للزيارات المليونية في بيان ورد لـ ، ان "نائب رئيس اللجنة العليا للزيارات المليونية الفريق أول الركن ترأس، اليوم الأربعاء، مؤتمراً تخصصياً موسعاً في منفذ الشيب الحدودي بمحافظة ، بحضور رئيس اللجنة الخدمية ممثل ، وعدد من القادة الأمنيين والجهات ذات العلاقة، لمتابعة الاستعدادات الجارية لاستقبال زوار أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)".واضاف ان "المحمداوي استمع خلال المؤتمر إلى إيجاز مفصل من الجهات المعنية حول سير العمل وآليات التعامل مع الوافدين وتبسيط إجراءات دخولهم".ووجه "بتسخير الإمكانيات المتاحة كافة لإنجاح هذه الزيارة المليونية"، مشددا "على ضرورة إحكام الخطط الأمنية والخدمية المرسومة للمنفذ الذي سيشهد تدفقاً كبيراً للزوار الأجانب".ووجه "بتنظيم حركة الدخول عبر ممرات ومسارات محددة تضمن انسيابية حركة الزائرين على مدار الساعة، بالتزامن مع تفعيل إجراءات التفتيش الدقيق لجميع الوافدين وأمتعتهم باستخدام ، لضمان الأمن دون التسبب في تأخير تفويجهم وفق القوانين والتعليمات العراقية النافذة"، مؤكداً "على أهمية أن تتحلى المفارز المختصة بالمهنية والالتزام والانضباط العالي".وعلى الصعيد الخدمي، تم الاتفاق على تأمين مصادر المياه من خلال نشر حوضيات المياه (عجلات الإسقاء) وتوفير مخزون مائي كافٍ، وتشغيل معامل الثلج لدعم الزوار والمواكب الحسينية في ظل درجات الحرارة المرتفعة، إلى جانب ضمان استقرار التجهيز بالطاقة الكهربائية للمنفذ ومحيطه، وتوفير المولدات الساندة، وتأمين حصص الوقود الكافية للمواكب وآليات النقل والخدمة، لضمان استمرارية تقديم الخدمات دون أي انقطاع طيلة فترة الزيارة.