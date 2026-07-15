لهذا السبب.. الخارجية العراقية تعلن عن إخلاء افتراضي لمبناها اليوم

وأوضحت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن الإخلاء سيتم في تمام الساعة 12:30 ظهراً.وبينت أن هذه الخطوة تأتي ضمن إجراءات تمارين الدفاع المدني وفريق الحماية الذاتية، وذلك كمحاكاة للتعامل مع حالة حريق.