بمشاركة 12 فرقة إطفاء.. الدفاع المدني يخمد حريقاً في الكرادة (صور)

وجرت عملية الإخماد بمشاركة اثنتي عشرة فرقة إطفاء تخصصية وساندة، وبإشراف ميداني مباشر من قبل مدير عام الدفاع المدني، اللواء الحقوقي .وأكدت في بيان، أن البناية كانت تفتقر إلى متطلبات الوقاية، حيث تبين أن المخزن مُسقف بألواح "الجينكو" و"السندويج بنل"، وهي مواد تُعد مخالفة لتعليمات السلامة وشروط الخزن الصحيح.وفي ختام بيانها، جددت المديرية تحذيراتها لأصحاب المنشآت والمخازن بضرورة الالتزام التام بشروط الوقاية والسلامة، مؤكدة استمرارها في حملاتها التفتيشية لمحاسبة المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان سلامة الأرواح والممتلكات.