أمين بغداد: نعمل على تطوير المناطق التراثية وإحياء "البتاوين"

وأكد خلال اللقاء الذي جرى في مكتبه، أن " كانت وستبقى مدينة لجميع أبنائها بمختلف دياناتهم ومكوناتهم"، مشيراً إلى "استمرار العمل على تطوير المناطق التراثية والقديمة في العاصمة، ومنها منطقة البتاوين، بما يسهم في الحفاظ على هويتها وإحياء واقعها الخدمي".كما قدم أمين بغداد تهانيه للأخوة المندائيين بمناسبة عيد "البركة والرحمة"، مجدداً في الوقت ذاته حرص أمانة بغداد على "تسخير إمكاناتها كافة لدعم جهود ، بما يخدم جميع المكونات الدينية ويعزز قيم التعايش والتآخي في العاصمة".