وزير التربية يوجه برعاية المدارس العراقية في الخارج واعتماد الكفاءة في التكليف

وذكر بيان للوزارة، ان "اطلع على سير العمل في للعلاقات الثقافية، يرافقه الوكيل الفني ، ومستشار الوزارة رائد ساهي ، والمدير العام للعلاقات الثقافية مجيد كامل الشمري، حيث أصدر جملة من التوجيهات الرامية إلى الارتقاء بالأداء المؤسسي والملفات ذات الأولوية".والتقى وزير التربية "عدداً من المواطنين، ووقع البريد بصورة مباشرة اختصارا للوقت والجهد، موجها بسرعة إنجاز المعاملات وتقديم الخدمات للمراجعين والموظفين دون تأخير أو ابتزاز.كما تفقد الجبوري أعمال والعربية، مؤكداً أهمية تطوير هذا الملف لما يمثله من تعزيز تمثيل خارجياً ، مطالبا بحصر المعوقات التي تواجه المدارس العراقية في الخارج ومعالجتها لضمان استمرار رسالتها التعليمية".وأوعز "بمتابعة متطلبات والسلامة المهنية وصيانة منظومات الإطفاء والأسلاك الكهربائية بصورة دورية، مشددا على اعتماد الكفاءة والخبرة في التكليف بالمناصب الإدارية بعيدا عن أي اعتبارات أخرى، مؤكداً مواصلة الإجراءات الكفيلة بالقضاء على مظاهر الفساد والابتزاز وحسم معاملات المواطنين والموظفين بأعلى درجات الكفاءة".