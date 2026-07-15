الشيخ المسعودي يوجه بإلغاء رسوم التسجيل للحج وإعادة المبالغ المستحصلة لجميع المتقدمين

وقالت الهيئة في بيان، ان هذه الخطوة جاءت "استجابة إلى المطالبات والمناشدات الواردة من المواطنين، وحرصا منه على التخفيف عن كاهل المواطنين وتسهيل إجراءات التسجيل"، لافتة إلى أنه "سيتم ايقاف استيفاء اجور الخدمات الادارية والتقنية خلال الساعات المقبلة بالتنسيق مع الجهات الفنية المختصة".وأوضحت ان "جميع المواطنين الذين سبق لهم تسديد مبلغ الخدمات الإدارية والتقنية خلال فترة التقديم، ستتم إعادة المبالغ المستحصلة إليهم إلكترونياً، وفق الآليات المعتمدة، ومن دون الحاجة إلى مراجعة دوائر الهيئة".وشددت الهيئة على "ضوابطها وشروطها الخاصة بالقرعة، ومن بينها عدم الموافقة على اجراء اي تنازل من الفائزين بهذه القرعة".