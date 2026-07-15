وبحسب الوثائق، فانه "تم وضع في على قائمة العقوبات المصرفية في بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 المعدل والخاص بمكافحة الإرهاب".وأوضحت أن "ذلك لمنع مواصلة شبكات التمويل والدعم اللوجستي التي يعتمد عليها الحزب".