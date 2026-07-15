مكتب السيد السيستاني يحدد موعد زيارة المرجع الديني الأعلى

وقال مكتب في بيان ورد لـ ، انه "تم تحديد يوم الجمعة من كل أسبوع، موعدا لزيارة ".وأضاف ان "استلام ورقة الدخول يكون يوم الخميس عصراً، قبل أذان ، فيما يكون موعد الدخول للزيارة يوم الجمعة صباحاً عند الساعة التاسعة".