مكتبُ السيد السيستاني: يوم غدٍ الخميس الأول من شهر صفر

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اعلن مكتبُ المرجع الديني الأعلى في ، اليوم الأربعاء، ان يوم غدٍ الخميس الأول من شهر صفر.



وقال المكتب في بيان ورد لـ ، ان "يوم غدٍ الخميس (16-7-2026م) هو الأول من شهر صفر لعام 1448 للهجرة".