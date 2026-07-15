حكومة الإقليم تصدر بياناً بشأن تصوير المسيرات وحطامها والمواقع الأمنية

وأكدت الدائرة، في بيان، ورد لـ ، أنه "يمنع منعاً باتاً وبأي شكل من الأشكال تغطية أو تصوير مشاهد الطائرات المسيّرة في السماء، أو عمليات تفجيرها، أو بقايا حطامها على الأرض، كما يُحظر تماماً الكشف عن المواقع الأمنية والعسكرية".ودعت وسائل الإعلام إلى "الالتزام الكامل بهذه التوجيهات، تجنباً لتسجيل أي مخالفة للتعليمات والإرشادات الصادرة".وأضافت أنه "في حال وقوع أي طارئ ينجم عنه خسائر بشرية، فسيتم إبلاغ وسائل الإعلام وتزويدها بالإجراءات والتسهيلات اللازمة لتغطية الحدث في حينه".وفي وقت سابق، افاد مصدر امني، باعتراض 6 طائرات مسيرة حاولت استهداف مقر القنصلية الأميركية قرب ، فيما اشار الى ان الشظايا سقطت على احدى عجلات التاكسي.