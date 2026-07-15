مكافحة إرهاب إقليم كردستان: إسقاط 8 طائرات مسيرة في أربيل

وذكر الجهاز في بيان، إن "قوات التحالف أسقطت ثماني طائرات مسيرة في ليلة الأربعاء".واشار الى ان "عملية الاسقاط حدثت بين الساعة 20:53 و21:20، ولا يوجد ضحايا في الأرواح".