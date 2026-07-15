وزير الكهرباء وتايلور يؤكدان ضرورة الانتقال إلى حلول سريعة لمعالجة ازمة القطاع الكهربائي

وقال وهيب في بيان ورد لـ ، انه "استقبلنا، مديرة مبادرة في تايلور، والوفد المرافق لها، ضمن برنامج زيارتنا الرسمية إلى الأميركية".وتابع: "بحثنا خلال اللقاء واقع قطاع الكهرباء في العراق، والتحديات المتراكمة التي يعاني منها منذ سنوات"، مؤكدين "ضرورة الانتقال إلى حلول سريعة وعملية وقابلة للتنفيذ، تسهم في معالجة الأزمة المتوارثة، وزيادة السعات التوليدية، وتطوير شبكات النقل والتوزيع، وتأمين الوقود اللازم لتشغيل المحطات".واوضح أن "أولويتنا تتمثل في تسريع تنفيذ المشاريع الاستراتيجية، ومعالجة الاختناقات التي تؤثر في استقرار المنظومة، والاستفادة من الشراكات الدولية والاستثمارات والتقنيات الحديثة لتحقيق نتائج ملموسة تنعكس بصورة مباشرة على ساعات تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية".وناقش الجانبان، بحسب البيان، "آفاق التعاون مع المؤسسات البحثية والشركات العالمية، وأهمية توسيع الحوار مع مراكز الدراسات الأميركية لعرض رؤية العراق واحتياجاته العاجلة في قطاع الطاقة، بما يدعم إيجاد حلول مستدامة، ويعزز أمن الطاقة والتنمية الاقتصادية في البلاد".