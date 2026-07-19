المساءلة والعدالة تعلن بدء إجراءات تعويض ضحايا النظام البائد

وبحسب وثيقة صادرة من الهيئة ووردت الى ، أنها "تعتزم تطبيق نص المادة 3/ رابعا من والعدالة رقم 10 لسنة 2008 والتي نصت على: (تمكين ضحايا والأجهزة القمعية من خلال مراجعة الجهات المختصة من المطالبة باستيفاء التعويض عن الأضرار التي لحقت بهم جراء تلك الجرائم)".ودعت الهيئة "الوزارات والتشكيلات الحكومية كافة إلى إعطاء الأسبقية للمعاملات والطلبات والملفات المتعلقة بضحايا النظام المباد، وتسهيل مهمة ممثلي الهيئة لاستقبال تلك الطلبات وفتح قنوات للتنسيق المباشر وتجاوز الروتين في المخاطبات".وأعربت الهيئة عن أن "المساهمة الفاعلة في استقبال هذه الملفات والإسراع في إنجاز معاملات الضحايا سيسهمان بشكل فاعل في تعزيز روح التعاون بين المؤسسات، وتعد مظهراً جلياً لإنصاف تلك الشريحة المظلومة التي عانت إبان حقبة البعث المظلمة، فضلاً عن كون تلك المساهمة تعد واجباً إنسانياً وأخلاقيا قبل أن يكون قانونياً".