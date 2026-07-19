بالوثيقة.. الحمداني يرفع توصية الى رئيس الوزراء لإعفاء مدير توزيع كهرباء بغداد

وجاء في وثيقة لرئيس وتلقتها ، ان "التوصية جاءت استناد إلى قرار مجلس المحافظة المتخذ بالأغلبية المطلقة".وأضافت ان "ذلك جاء على خلفية تعطيل عمل اللجان الرقابية، وعدم الاستجابة لدعوات الاستضافة، فضلًا عن وجود خروقات ومخالفات إدارية، بما يعزز مبدأ المساءلة والرقابة المؤسسية ويحفظ المصلحة العامة".