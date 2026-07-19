طالبوا بحلول جذرية.. نواب عن النجف: انقطاع الكهرباء وصل إلى 6 ساعات مقابل ساعة تجهيز

وقال النائب الحسن خلال مؤتمر صحفي، إن "المواطنين يعيشون أجواءً صعبة بسبب ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي، مشيراً إلى ضرورة معرفة أسباب استمرار الأزمة ووضع حلول جذرية لها".وأضاف الحسن أن "ملف الكهرباء بحاجة إلى متابعة خاصة من قبل وزير الكهرباء الجديد، لاسيما في محافظتي وكربلاء اللتين تستقبلان أعداداً كبيرة من الزائرين خلال المناسبات الدينية، مؤكداً أن توفير الطاقة يعد أمراً أساسياً لإنجاح هذه الزيارات".وأوضح أن " اتخذ قراراً باستضافة وزير الكهرباء للوقوف على أسباب التراجع في تجهيز الطاقة، مبيناً أن قطاع الكهرباء ما زال يعاني من التعثر منذ أكثر من 23 عاماً".وأشار إلى أن "معدل التجهيز في بعض مناطق النجف وصل إلى انقطاع يستمر 6 ساعات مقابل ساعة واحدة من التشغيل، داعياً إلى عقد جلسة خاصة لمتابعة ملف الخدمات وتداعياته في المحافظات".