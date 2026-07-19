نص الامر النيابي بالغاء تعيين رئيس مجلس الخدمة الاتحادي ونائبيه

– محلي

نشرت ، اليوم الاحد، نص الامر النيابي بالغاء تعيين رئيس ونائبيه.

ووفقا لبيان الدائرة الإعلامية فان " أصدر، خلال جلسته الثالثة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الأولى، قرارًا نيابيًا يقضي بإلغاء تعيين رئيس ونائب ، لعدم أدائهما اليمين القانونية أمام مجلس النواب قبل مباشرة مهامهما، استنادًا إلى أحكام القانون".