بالفيديو.. قوات الشغب تعتدي على ضابط متقاعد من ذوي الإعاقة البصرية

ووفقا لناشطين ووسائل الاعلام فان عددا من الضباط المتقاعدين تظاهرا امام العام للمطالبة بحقوقهم.وأضافوا ان "ضابطا برتبة عقيد من ذوي الإعاقة البصرية اكد تعرضه لاعتداء من قوات الشغب التي كانت متواجدة في مكان التظاهرة".