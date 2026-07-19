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نائب: 30 ترليون دينار تخرج من العراق خلال 5 سنوات بسبب منصات التعليم الإلكترونية
محليات
2026-07-19 | 11:04
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
624 شوهد
كشف عضو
مجلس النواب
،
عامر عبد الجبار
، اليوم الاحد، عن أرقام وصفها بـ"الهائلة" بشأن الأموال التي يدفعها طلبة السادس الإعدادي لمنصات التعليم الإلكترونية، داعياً
وزارة التربية
إلى إنشاء منصات تعليمية حكومية بأجور مخفضة للحد من خروج الأموال إلى خارج
العراق
.
وقال
عبد الجبار
في تصريح لـ
السومرية نيوز
، إن "نحو 126 منصة تعليمية تأسست منذ عام 2020 لتدريس طلبة الثالث المتوسط والسادس الإعدادي، مبيناً أن أغلب هذه المنصات غير عراقية وتتبع دولاً مثل
الأردن
ومصر وغيرها".
وأضاف أن "أكبر هذه المنصات هي منصة "أبواب" التي يقع مقرها في الأردن، وتتقاضى نحو مليون دينار عن كل درس، مشيراً إلى أن طالب السادس الإعدادي قد يدفع نحو 7 ملايين دينار مقابل سبع مواد دراسية".
وأوضح عبد الجبار أن "منصة أبواب تضم نحو 120 ألف طالب مشترك، معتبراً أن ذلك يعني تحقيق إيرادات تقدر بنحو ترليون و540 مليار دينار سنوياً من طلبة السادس الإعدادي فقط".
وأشار إلى أن "عدد طلبة السادس الإعدادي يبلغ نحو مليون و100 ألف طالب، بينهم نحو 860 ألف طالب مشترك في المنصات التعليمية، مبيناً أن احتساب كلفة الاشتراك السنوية لكل طالب يصل إلى نحو 6 ترليونات و20 مليار دينار، فيما قد يبلغ مجموع الأموال خلال خمس سنوات نحو 30 ترليوناً و100 مليار دينار".
وتساءل عبد الجبار عن أسباب "عدم إنشاء منصات تعليمية تابعة لوزارة التربية بأجور منخفضة، بدلاً من خروج هذه الأموال إلى خارج
العراق
، مشيراً إلى أن بعض المنصات حصلت على تراخيص عبر التلفزيون التربوي دون تحقيق إيرادات مالية تذكر للوزارة".
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