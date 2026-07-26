بعضها ستة أيام وأخرى خمسة.. تفاصيل العطل الرسمية في بغداد والمحافظات

وقرر ، امس السبت، تعطيل الدوام الرسمي يومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل بمناسبة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).وقال لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ ، ان "مجلس الوزراء يقرر تعطيل الدوام الرسمي يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 3-4 آب 2026 في عموم ".وأضاف ان "ذلك جاء بمناسبة إحياء أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)".كما أعلنت عدد من المحافظات تعطيل الدوام الرسمي فيها لايام تزيد عما أعلنهوقرر الأشرف، برئاسة ، خلال جلسته الاستثنائية، "تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 28 تموز 2026 ولغاية يوم الأحد 2 آب 2026، تزامنًا مع قرب زيارة الأربعين".وأوضح المجلس أن "يومي الاثنين 3 آب والثلاثاء 4 آب 2026 يعدّان عطلة رسمية اتحادية".كما صوت على تعطيل الدوام الرسمي بمناسبة زيارة الأربعين .وقال المجلس في بيان ورد لـ نيوز، انه "صوّت على تعطيل الدوام الرسمي في دوائر المحافظة اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 2026/7/29 ولغاية يوم الأحد الموافق 2026/8/2، تزامنًا مع إحياء مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)".وأكد أن "يومي الاثنين 2026/8/3 والثلاثاء 2026/8/4 هما عطلة رسمية اتحادية، وبذلك تستمر العطلة وفق ما أقرته الجهات المختصة".كما اعلن ، اليوم الاحد، تعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل بمناسبة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)وقال الناطق الرسمي باسم مجلس ، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مجلس محافظة قرر تعطيل الدوام الرسمي في دوائر ومؤسسات المحافظة".واضاف ان "ذلك جاء بمناسبة إحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام )"، موضحا ان "القرار جاء لإتاحة الفرصة أمام أبناء المحافظة للمشاركة في إحياء هذه المناسبة الدينية العظيمة".