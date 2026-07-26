النجف تعطل الدوام الرسمي لعدة أيام بمناسبة زيارة الأربعين

– محليات



أعلن الأشرف، اليوم الأحد، عن تعطيل الدوام الرسمي في جميع المؤسسات الحكومية في المحافظة اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 28 تموز 2026، ولغاية يوم الأحد الموافق 2 آب 2026.





وأشار إلى أن ذلك يأتي لإتاحة الفرصة لأبناء المحافظة للمشاركة في إحياء زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) وتقديم أفضل الخدمات للزائرين الكرام.

وذكر المجلس في بيان رسمي، أن قرار التعطيل يستثني الدوائر الأمنية والخدمية.وأشار إلى أن ذلك يأتي لإتاحة الفرصة لأبناء المحافظة للمشاركة في إحياء زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) وتقديم أفضل الخدمات للزائرين الكرام.