التربية تطلق خدمة إلكترونية لتحديث بيانات المؤسسات التربوية الأهلية عبر منصة "أور"

وذكر بيان صادر عن العام والأهلي والأجنبي، أن الخدمة الجديدة تشمل إجراء التعديلات والتحديثات الخاصة بـ تغيير المستوى الدراسي، وطابع الدوام، والجنس، والاسم التجاري للمؤسسات التربوية الأهلية بشكل إلكتروني بالكامل دون الحاجة للمراجعات الورقية.وأوضحت الوزارة أن المباشرة بالعمل وفق هذه الخدمة دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من 23 تموز 2026، مشددة على أن تقديم الطلبات وتحديث البيانات يتم حصراً عبر الرابط الإلكتروني المخصص للخدمة على بوابة "أور" الحكومية.