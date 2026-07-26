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مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين بحادث سير مروع على طريق سريع الدورة
محليات
2026-07-26 | 07:52
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
253 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
لقي شخصان مصرعهما وأصيب اثنان آخران بجروح، اليوم الأحد، جراء حادث سير مروع وقع على
الطريق السريع
ضمن منطقة الدورة بالعاصمة
بغداد
.
وأفاد مصدر أمني لـ
السومرية نيوز
، بأن الحادث نجم عن اصطدام عنيف بين مركبتين بالقرب من مطعم شمسين على طريق سريع الدورة، مشيراً إلى أن التحقيقات الأولية أرجعت سبب الحادث إلى السرعة الزائدة وعدم الانتباه من قبل السائقين.
وأضاف المصدر أن القوات الأمنية وفرق الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث ونقلت الجثتين إلى الطب العدلي والمصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما فتحت الجهات المرورية تحقيقاً في ملابسات الواقعة.
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