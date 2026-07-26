مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين بحادث سير مروع على طريق سريع الدورة

وأفاد مصدر أمني لـ ، بأن الحادث نجم عن اصطدام عنيف بين مركبتين بالقرب من مطعم شمسين على طريق سريع الدورة، مشيراً إلى أن التحقيقات الأولية أرجعت سبب الحادث إلى السرعة الزائدة وعدم الانتباه من قبل السائقين.وأضاف المصدر أن القوات الأمنية وفرق الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث ونقلت الجثتين إلى الطب العدلي والمصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما فتحت الجهات المرورية تحقيقاً في ملابسات الواقعة.