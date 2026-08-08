10 درجات تفصل الشمال عن الجنوب.. ارتفاع الحرارة يبدأ من الاثنين

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، إن "طقس يوم غد الأحد سيكون الطقس صحواً حاراً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، مبينة ان "طقس يوم الإثنين سيكون الطقس صحواً حاراً على العموم مع بعض الغيوم في ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في عموم البلاد".وأضافت ان "طقس يوم الثلاثاء المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في عموم البلاد"، مشيرة الى ان "طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".